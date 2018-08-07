Диего Марадона: беспокоит, что журналисты не включают меня в список возможных тренеров сборной Аргентины

Известный футболист Диего Марадона недоволен, что его не считают кандидатом на пост главного тренера сборной Аргентины."Говоря о сборной Аргентины, меня беспокоит, что некоторые журналисты не включают меня в список возможных тренеров. Я разочарован, что аргентинские газеты пишут о других бывших тренерах сборной, но не обо мне. Впрочем, такова спортивная журналистика Аргентины. В любом случае у меня есть трехлетний контракт с "Динамо", и я держу свое слово. Хотя я отдал бы сборной свою жизнь", – написал Марадона в инстаграме.