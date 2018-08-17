Билеты на игру Россия — Чехия стоят до 1000 рублей

Стали известны цены билетов на товарищеский матч сборных России и Чехии.Встреча пройдет 10 сентября в Ростове-на-Дону на стадионе "Ростов Арена".Билеты обойдутся болельщикам от 500 до 900 рублей.