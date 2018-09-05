Йоахим Лев исключил возвращение в сборную Германии Озила

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев исключил вариант возвращения в бундестим полузащитника лондонского "Арсенала" Озила:- Озил доступно изложил свое желание и закрыл за собой дверь. Я все еще не говорил с ним. Не думаю, что у него есть мысли о возвращении в сборную. Это больше не является предметом обсуждений, - цитирует Deutsche Welle Лева.