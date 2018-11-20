Голландия снова топ. Они обошли Германию и Францию

Куинси Промес / Фото: Reuters



Рональд Куман / Alex Livesey / Getty Images

Долгое время находившаяся в тени сборная Нидерландов вернулась в большой футбол: в Лиге Наций они, оставив за бортом Францию и Германию, шагнули в полуфинал. О том, как складывалась история новой сборной Голландии.Признавайтесь: по Голландии мы скучали все. Не только потому, что ещё несколько лет назад это был один из самых настоящих лидеров мирового футбола, не только из-за уникальной оранжевой формы, но и даже из-за болельщиков. Так сложилось, что у Нидерландов самые яркие и весёлые поклонники, которые украшают каждый турнир. Не запомнить их сложно, видеооператоры ловят их каждую встречу, если играют "оранжевые".В 2010 они играли в финале Чемпионата Мира в ЮАР - и уступили там Испании. Звонко провалились на Евро, который проходил на территории Украины и Польши, схлопотав три поражения в трёх матчах группового этапа, но зато уже через два года в Бразилии - играли в полуфинале Чемпионата мира. Их остановила Аргентина. И то - лишь по пенальти.А вот после красочного представления в Бразилии сборная Голландии не появлялась на крупных турнирах. Сначала, в отборе к Евро 2016, всё это выглядело как нелепое стечение обстоятельств, но через два года уже стало ясно - видимо, у Голландии действительно системные проблемы.В своей отборочной группе к Евро 2016 Нидерланды оказались четвёртыми (!). Их опередили Турция, Исландия и Чехия. А уже на отборе к Чемпионату мира шансов было гораздо больше - голландцы пустили вперёд будущих чемпионов французов и уступили по дополнительным показателям шведам. В общем и целом, тогда команда выглядела уже совсем не так плохо, как это было два года назад. Будь "оранжевые" удачливее - вернуться в большую игру смогли бы куда раньше.Главной причиной происходящего называли смену поколений в голландском футболе и вытекающие из этого трудности. И это звучало разумно - монстров Ван Перси, Хунтелаара и Ван дер Ваарта заменить было чрезвычайно сложно. Тем более - сделать это быстро.Но даже при учёте глобальных перемен в составе было понятно, что сборная заслуживает куда большего. Из-за этого случилось несколько рокировок на посту главного тренера: сначала откровенно не справился Хиддинк; затем был не самый опытный Дэнни Блинд, который не только не дал результат, но и совсем испортил игру, затем его сменил хорошо известный нам Адвокаат. Бывший тренер "Зенита" и сборной России существенно улучшил качество футбола, но добиться выхода на ЧМ так и не смог.Так или иначе, знаковой фигурой в новой эпохе сборной Голландии стал Рональд Куман.Решение, несмотря на статус легенды голландского футбола, по поводу назначения бывшего игрока и тренера "Барселоны" не всем казалось идеальным. Да, у Кумана сумасшедший опыт, но на тот момент (второй раз в своей карьере Куман возглавил "оранжевых" в феврале этого года) специалист только был уволен из "Эвертона", в котором с треском провалился: учитывая, какие деньги "ириски" выложили на преобразование клуба из Ливерпуля.Но пока что всё идет к тому, что именно Куман окончательно станет тем, кто выведет Голландию из страшного кризиса.В Лиге Наций "оранжевые" попались чемпионам мира французам и буксующим, но всё ещё остающимся собой немцам. Казалось, что особенных шансов у Голландии нет: поражение в первом туре от Франции 1:2 только укрепило эту мысль.Дальше пошло веселее: домашний разгром Германии 3:0, домашняя же месть французам 2:0 и чудесное спасение на выезде с бундестим. Последняя игра стала определяющей в плане турнирных раскладов.Германия, хорошенько разогревшаяся в товарищеской игре с Россией, ещё до перерыва оформила два гола и прекрасно себя ощущала: после отличного в плане качества матча против сборной Франции Голландия действовала совсем невыразительно. Но тут сработал характер - о нём мы будем говорить чуть дальше - и перетерпев большую часть откровенно неудачного матча, "оранжевые" забили два, сравняв счёт. Ничьей было достаточно - благодаря лучшей разнице в личных встречах Французы оставались вторыми.Кстати, первый гол Нидерландов оформил наш старый знакомый Квинси Промес. Экс-"спартаковец" классно пробил впритирку со штангой и не оставил шансов Нойеру.Факторов несколько. Во-первых, тренерский опыт Кумана, об этом, наверное, и упоминать не стоило. Прийти в строящуюся команду, находящуюся под таким давлением, собрать её воедино и укрепить психологически (как раз то, чего не хватило Адвокаату) - задача крайне непростая, но Рональд справился.Во-вторых, центр поля. Если кадровые проблемы существуют в нападении (центральный нападающий), если возникают сложности в обороне (хотя там есть Ван Дейк), то вот в центре у "оранжевых" всё в полном порядке. Де Рон, Проппер, Стротман находятся в прекрасной форме, про уровень Вейналдума и Френки де Йога говорить, наверное, не стоит. Последний, пусть и очень молод, заслуженно привлекает к себе больше внимание. Именно во многом за счёт отличной игры в центре Куман и побеждал в этом розыгрыше Лиги Наций.Центр определяет качественное и спокойное владение, а также продвижение мяча вперёд. Прибавьте сюда резвые фланги и станет понятно, что Куман, безусловно, специалист огромного уровня, но и материал у него прекрасный.Теперь Голландию ждёт плей-офф. И соперники: Швейцария, Португалия и Англия.Шансы на победу после триумфа с Францией у Голландии наверняка есть. Хотя, конечно, фаворитами они не являются.Если Куман начнёт со сборной Голландии, четыре года жившей без больших турниров, с победы в Лиге Наций - придумать историю покруче надо будет постараться.