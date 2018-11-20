Голландия снова топ. Они обошли Германию и Францию

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
2:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|1:0
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|2:1
|Англия
|Москва, Лужники
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|17:00 14.07
|Бельгия
|2:0
|Англия
|Санкт-Петербург
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Франция
|4:2
|Хорватия
|Москва, Лужники
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Промес - в старте сборной Голландии на матч с Германией (1)
Голландия снова топ. Они обошли Германию и Францию
Долгое время находившаяся в тени сборная Нидерландов вернулась в большой футбол: в Лиге Наций они, оставив за бортом Францию и Германию, шагнули в полуфинал. О том, как складывалась история новой сборной Голландии.
Признавайтесь: по Голландии мы скучали все. Не только потому, что ещё несколько лет назад это был один из самых настоящих лидеров мирового футбола, не только из-за уникальной оранжевой формы, но и даже из-за болельщиков. Так сложилось, что у Нидерландов самые яркие и весёлые поклонники, которые украшают каждый турнир. Не запомнить их сложно, видеооператоры ловят их каждую встречу, если играют "оранжевые".
Падение
В 2010 они играли в финале Чемпионата Мира в ЮАР - и уступили там Испании. Звонко провалились на Евро, который проходил на территории Украины и Польши, схлопотав три поражения в трёх матчах группового этапа, но зато уже через два года в Бразилии - играли в полуфинале Чемпионата мира. Их остановила Аргентина. И то - лишь по пенальти.
А вот после красочного представления в Бразилии сборная Голландии не появлялась на крупных турнирах. Сначала, в отборе к Евро 2016, всё это выглядело как нелепое стечение обстоятельств, но через два года уже стало ясно - видимо, у Голландии действительно системные проблемы.
В своей отборочной группе к Евро 2016 Нидерланды оказались четвёртыми (!). Их опередили Турция, Исландия и Чехия. А уже на отборе к Чемпионату мира шансов было гораздо больше - голландцы пустили вперёд будущих чемпионов французов и уступили по дополнительным показателям шведам. В общем и целом, тогда команда выглядела уже совсем не так плохо, как это было два года назад. Будь "оранжевые" удачливее - вернуться в большую игру смогли бы куда раньше.
Причины
Главной причиной происходящего называли смену поколений в голландском футболе и вытекающие из этого трудности. И это звучало разумно - монстров Ван Перси, Хунтелаара и Ван дер Ваарта заменить было чрезвычайно сложно. Тем более - сделать это быстро.
Но даже при учёте глобальных перемен в составе было понятно, что сборная заслуживает куда большего. Из-за этого случилось несколько рокировок на посту главного тренера: сначала откровенно не справился Хиддинк; затем был не самый опытный Дэнни Блинд, который не только не дал результат, но и совсем испортил игру, затем его сменил хорошо известный нам Адвокаат. Бывший тренер "Зенита" и сборной России существенно улучшил качество футбола, но добиться выхода на ЧМ так и не смог.
Так или иначе, знаковой фигурой в новой эпохе сборной Голландии стал Рональд Куман.
Рональд Куман / Alex Livesey / Getty Images
Тренер и спасение новой команды на последних минутах
Решение, несмотря на статус легенды голландского футбола, по поводу назначения бывшего игрока и тренера "Барселоны" не всем казалось идеальным. Да, у Кумана сумасшедший опыт, но на тот момент (второй раз в своей карьере Куман возглавил "оранжевых" в феврале этого года) специалист только был уволен из "Эвертона", в котором с треском провалился: учитывая, какие деньги "ириски" выложили на преобразование клуба из Ливерпуля.
Но пока что всё идет к тому, что именно Куман окончательно станет тем, кто выведет Голландию из страшного кризиса.
В Лиге Наций "оранжевые" попались чемпионам мира французам и буксующим, но всё ещё остающимся собой немцам. Казалось, что особенных шансов у Голландии нет: поражение в первом туре от Франции 1:2 только укрепило эту мысль.
Дальше пошло веселее: домашний разгром Германии 3:0, домашняя же месть французам 2:0 и чудесное спасение на выезде с бундестим. Последняя игра стала определяющей в плане турнирных раскладов.
Германия, хорошенько разогревшаяся в товарищеской игре с Россией, ещё до перерыва оформила два гола и прекрасно себя ощущала: после отличного в плане качества матча против сборной Франции Голландия действовала совсем невыразительно. Но тут сработал характер - о нём мы будем говорить чуть дальше - и перетерпев большую часть откровенно неудачного матча, "оранжевые" забили два, сравняв счёт. Ничьей было достаточно - благодаря лучшей разнице в личных встречах Французы оставались вторыми.
Кстати, первый гол Нидерландов оформил наш старый знакомый Квинси Промес. Экс-"спартаковец" классно пробил впритирку со штангой и не оставил шансов Нойеру.
За счёт чего?
Факторов несколько. Во-первых, тренерский опыт Кумана, об этом, наверное, и упоминать не стоило. Прийти в строящуюся команду, находящуюся под таким давлением, собрать её воедино и укрепить психологически (как раз то, чего не хватило Адвокаату) - задача крайне непростая, но Рональд справился.
Во-вторых, центр поля. Если кадровые проблемы существуют в нападении (центральный нападающий), если возникают сложности в обороне (хотя там есть Ван Дейк), то вот в центре у "оранжевых" всё в полном порядке. Де Рон, Проппер, Стротман находятся в прекрасной форме, про уровень Вейналдума и Френки де Йога говорить, наверное, не стоит. Последний, пусть и очень молод, заслуженно привлекает к себе больше внимание. Именно во многом за счёт отличной игры в центре Куман и побеждал в этом розыгрыше Лиги Наций.
Центр определяет качественное и спокойное владение, а также продвижение мяча вперёд. Прибавьте сюда резвые фланги и станет понятно, что Куман, безусловно, специалист огромного уровня, но и материал у него прекрасный.
***
Теперь Голландию ждёт плей-офф. И соперники: Швейцария, Португалия и Англия.
Шансы на победу после триумфа с Францией у Голландии наверняка есть. Хотя, конечно, фаворитами они не являются.
Если Куман начнёт со сборной Голландии, четыре года жившей без больших турниров, с победы в Лиге Наций - придумать историю покруче надо будет постараться.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Куинси Промес / Фото: Reuters
Признавайтесь: по Голландии мы скучали все. Не только потому, что ещё несколько лет назад это был один из самых настоящих лидеров мирового футбола, не только из-за уникальной оранжевой формы, но и даже из-за болельщиков. Так сложилось, что у Нидерландов самые яркие и весёлые поклонники, которые украшают каждый турнир. Не запомнить их сложно, видеооператоры ловят их каждую встречу, если играют "оранжевые".
Падение
В 2010 они играли в финале Чемпионата Мира в ЮАР - и уступили там Испании. Звонко провалились на Евро, который проходил на территории Украины и Польши, схлопотав три поражения в трёх матчах группового этапа, но зато уже через два года в Бразилии - играли в полуфинале Чемпионата мира. Их остановила Аргентина. И то - лишь по пенальти.
А вот после красочного представления в Бразилии сборная Голландии не появлялась на крупных турнирах. Сначала, в отборе к Евро 2016, всё это выглядело как нелепое стечение обстоятельств, но через два года уже стало ясно - видимо, у Голландии действительно системные проблемы.
В своей отборочной группе к Евро 2016 Нидерланды оказались четвёртыми (!). Их опередили Турция, Исландия и Чехия. А уже на отборе к Чемпионату мира шансов было гораздо больше - голландцы пустили вперёд будущих чемпионов французов и уступили по дополнительным показателям шведам. В общем и целом, тогда команда выглядела уже совсем не так плохо, как это было два года назад. Будь "оранжевые" удачливее - вернуться в большую игру смогли бы куда раньше.
Причины
Главной причиной происходящего называли смену поколений в голландском футболе и вытекающие из этого трудности. И это звучало разумно - монстров Ван Перси, Хунтелаара и Ван дер Ваарта заменить было чрезвычайно сложно. Тем более - сделать это быстро.
Но даже при учёте глобальных перемен в составе было понятно, что сборная заслуживает куда большего. Из-за этого случилось несколько рокировок на посту главного тренера: сначала откровенно не справился Хиддинк; затем был не самый опытный Дэнни Блинд, который не только не дал результат, но и совсем испортил игру, затем его сменил хорошо известный нам Адвокаат. Бывший тренер "Зенита" и сборной России существенно улучшил качество футбола, но добиться выхода на ЧМ так и не смог.
Так или иначе, знаковой фигурой в новой эпохе сборной Голландии стал Рональд Куман.
Рональд Куман / Alex Livesey / Getty Images
Тренер и спасение новой команды на последних минутах
Решение, несмотря на статус легенды голландского футбола, по поводу назначения бывшего игрока и тренера "Барселоны" не всем казалось идеальным. Да, у Кумана сумасшедший опыт, но на тот момент (второй раз в своей карьере Куман возглавил "оранжевых" в феврале этого года) специалист только был уволен из "Эвертона", в котором с треском провалился: учитывая, какие деньги "ириски" выложили на преобразование клуба из Ливерпуля.
Но пока что всё идет к тому, что именно Куман окончательно станет тем, кто выведет Голландию из страшного кризиса.
В Лиге Наций "оранжевые" попались чемпионам мира французам и буксующим, но всё ещё остающимся собой немцам. Казалось, что особенных шансов у Голландии нет: поражение в первом туре от Франции 1:2 только укрепило эту мысль.
Дальше пошло веселее: домашний разгром Германии 3:0, домашняя же месть французам 2:0 и чудесное спасение на выезде с бундестим. Последняя игра стала определяющей в плане турнирных раскладов.
Германия, хорошенько разогревшаяся в товарищеской игре с Россией, ещё до перерыва оформила два гола и прекрасно себя ощущала: после отличного в плане качества матча против сборной Франции Голландия действовала совсем невыразительно. Но тут сработал характер - о нём мы будем говорить чуть дальше - и перетерпев большую часть откровенно неудачного матча, "оранжевые" забили два, сравняв счёт. Ничьей было достаточно - благодаря лучшей разнице в личных встречах Французы оставались вторыми.
Кстати, первый гол Нидерландов оформил наш старый знакомый Квинси Промес. Экс-"спартаковец" классно пробил впритирку со штангой и не оставил шансов Нойеру.
За счёт чего?
Факторов несколько. Во-первых, тренерский опыт Кумана, об этом, наверное, и упоминать не стоило. Прийти в строящуюся команду, находящуюся под таким давлением, собрать её воедино и укрепить психологически (как раз то, чего не хватило Адвокаату) - задача крайне непростая, но Рональд справился.
Во-вторых, центр поля. Если кадровые проблемы существуют в нападении (центральный нападающий), если возникают сложности в обороне (хотя там есть Ван Дейк), то вот в центре у "оранжевых" всё в полном порядке. Де Рон, Проппер, Стротман находятся в прекрасной форме, про уровень Вейналдума и Френки де Йога говорить, наверное, не стоит. Последний, пусть и очень молод, заслуженно привлекает к себе больше внимание. Именно во многом за счёт отличной игры в центре Куман и побеждал в этом розыгрыше Лиги Наций.
Центр определяет качественное и спокойное владение, а также продвижение мяча вперёд. Прибавьте сюда резвые фланги и станет понятно, что Куман, безусловно, специалист огромного уровня, но и материал у него прекрасный.
***
Теперь Голландию ждёт плей-офф. И соперники: Швейцария, Португалия и Англия.
Шансы на победу после триумфа с Францией у Голландии наверняка есть. Хотя, конечно, фаворитами они не являются.
Если Куман начнёт со сборной Голландии, четыре года жившей без больших турниров, с победы в Лиге Наций - придумать историю покруче надо будет постараться.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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