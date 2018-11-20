Голландия снова топ. Они обошли Германию и Францию

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Голландия снова топ. Они обошли Германию и Францию

Долгое время находившаяся в тени сборная Нидерландов вернулась в большой футбол: в Лиге Наций они, оставив за бортом Францию и Германию, шагнули в полуфинал. О том, как складывалась история новой сборной Голландии.

Голландия снова топ. Они обошли Германию и Францию

Куинси Промес / Фото: Reuters


Признавайтесь: по Голландии мы скучали все. Не только потому, что ещё несколько лет назад это был один из самых настоящих лидеров мирового футбола, не только из-за уникальной оранжевой формы, но и даже из-за болельщиков. Так сложилось, что у Нидерландов самые яркие и весёлые поклонники, которые украшают каждый турнир. Не запомнить их сложно, видеооператоры ловят их каждую встречу, если играют "оранжевые".

Падение

В 2010 они играли в финале Чемпионата Мира в ЮАР - и уступили там Испании. Звонко провалились на Евро, который проходил на территории Украины и Польши, схлопотав три поражения в трёх матчах группового этапа, но зато уже через два года в Бразилии - играли в полуфинале Чемпионата мира. Их остановила Аргентина. И то - лишь по пенальти.

А вот после красочного представления в Бразилии сборная Голландии не появлялась на крупных турнирах. Сначала, в отборе к Евро 2016, всё это выглядело как нелепое стечение обстоятельств, но через два года уже стало ясно - видимо, у Голландии действительно системные проблемы.

В своей отборочной группе к Евро 2016 Нидерланды оказались четвёртыми (!). Их опередили Турция, Исландия и Чехия. А уже на отборе к Чемпионату мира шансов было гораздо больше - голландцы пустили вперёд будущих чемпионов французов и уступили по дополнительным показателям шведам. В общем и целом, тогда команда выглядела уже совсем не так плохо, как это было два года назад. Будь "оранжевые" удачливее - вернуться в большую игру смогли бы куда раньше.

Причины

Главной причиной происходящего называли смену поколений в голландском футболе и вытекающие из этого трудности. И это звучало разумно - монстров Ван Перси, Хунтелаара и Ван дер Ваарта заменить было чрезвычайно сложно. Тем более - сделать это быстро.

Но даже при учёте глобальных перемен в составе было понятно, что сборная заслуживает куда большего. Из-за этого случилось несколько рокировок на посту главного тренера: сначала откровенно не справился Хиддинк; затем был не самый опытный Дэнни Блинд, который не только не дал результат, но и совсем испортил игру, затем его сменил хорошо известный нам Адвокаат. Бывший тренер "Зенита" и сборной России существенно улучшил качество футбола, но добиться выхода на ЧМ так и не смог.

Так или иначе, знаковой фигурой в новой эпохе сборной Голландии стал Рональд Куман.


Рональд Куман / Alex Livesey / Getty Images


Тренер и спасение новой команды на последних минутах

Решение, несмотря на статус легенды голландского футбола, по поводу назначения бывшего игрока и тренера "Барселоны" не всем казалось идеальным. Да, у Кумана сумасшедший опыт, но на тот момент (второй раз в своей карьере Куман возглавил "оранжевых" в феврале этого года) специалист только был уволен из "Эвертона", в котором с треском провалился: учитывая, какие деньги "ириски" выложили на преобразование клуба из Ливерпуля.

Но пока что всё идет к тому, что именно Куман окончательно станет тем, кто выведет Голландию из страшного кризиса.

В Лиге Наций "оранжевые" попались чемпионам мира французам и буксующим, но всё ещё остающимся собой немцам. Казалось, что особенных шансов у Голландии нет: поражение в первом туре от Франции 1:2 только укрепило эту мысль.

Дальше пошло веселее: домашний разгром Германии 3:0, домашняя же месть французам 2:0 и чудесное спасение на выезде с бундестим. Последняя игра стала определяющей в плане турнирных раскладов.

Германия, хорошенько разогревшаяся в товарищеской игре с Россией, ещё до перерыва оформила два гола и прекрасно себя ощущала: после отличного в плане качества матча против сборной Франции Голландия действовала совсем невыразительно. Но тут сработал характер - о нём мы будем говорить чуть дальше - и перетерпев большую часть откровенно неудачного матча, "оранжевые" забили два, сравняв счёт. Ничьей было достаточно - благодаря лучшей разнице в личных встречах Французы оставались вторыми.

Кстати, первый гол Нидерландов оформил наш старый знакомый Квинси Промес. Экс-"спартаковец" классно пробил впритирку со штангой и не оставил шансов Нойеру.

За счёт чего?

Факторов несколько. Во-первых, тренерский опыт Кумана, об этом, наверное, и упоминать не стоило. Прийти в строящуюся команду, находящуюся под таким давлением, собрать её воедино и укрепить психологически (как раз то, чего не хватило Адвокаату) - задача крайне непростая, но Рональд справился.

Во-вторых, центр поля. Если кадровые проблемы существуют в нападении (центральный нападающий), если возникают сложности в обороне (хотя там есть Ван Дейк), то вот в центре у "оранжевых" всё в полном порядке. Де Рон, Проппер, Стротман находятся в прекрасной форме, про уровень Вейналдума и Френки де Йога говорить, наверное, не стоит. Последний, пусть и очень молод, заслуженно привлекает к себе больше внимание. Именно во многом за счёт отличной игры в центре Куман и побеждал в этом розыгрыше Лиги Наций.

Центр определяет качественное и спокойное владение, а также продвижение мяча вперёд. Прибавьте сюда резвые фланги и станет понятно, что Куман, безусловно, специалист огромного уровня, но и материал у него прекрасный.

***

Теперь Голландию ждёт плей-офф. И соперники: Швейцария, Португалия и Англия.

Шансы на победу после триумфа с Францией у Голландии наверняка есть. Хотя, конечно, фаворитами они не являются.

Если Куман начнёт со сборной Голландии, четыре года жившей без больших турниров, с победы в Лиге Наций - придумать историю покруче надо будет постараться.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Сборная Нидерландов Промес Куман
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