Эден Азар: благодаря ЧМ-2018 я вышел в персональном плане на новый уровень

Полузащитник "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар высказал мнение о том, как изменилось отношение к нему благодаря успешной игре на чемпионате мира — 2018.На мундиале в России бельгийцы заняли третье место, а Азар стал обладателем "Серебряного мяча"."Я чувствую, что благодаря чемпионату мира вышел в персональном плане на новый уровень. Думаю, до чемпионата мира люди считали, что я хороший игрок, но после чемпионата мира они говорили, что я один из лучших игроков на планете. Это уровень, которого я хотел достичь, и я остаюсь на нем. Думаю, с начала сезона я довольно хорошо себя проявил", — приводит слова Азара официальный сайт "Челси".27-летний Азар также рассказал о желании выигрывать трофеи с клубом и высказал мнение о своей игре в нынешнем сезоне."Я знаю, что играю за один из крупнейших клубов мира, и я думаю, что могу много достичь в будущем. Мне нужно забивать больше мячей, нам нужно выигрывать больше трофеев. Я уже многое выиграл с "Челси", но когда играешь за "Челси", хочешь выигрывать большие трофеи, вроде Лиги Чемпионов, и играть в финалах.Я никогда не думаю о себе, я просто стараюсь играть на партнеров. Сейчас я провожу больше времени в центре, поэтому я играю больше как плеймейкер. Иногда мне везет сделать голевую передачу, иногда нет!. Я хочу сохранить это как часть своей игры: играть для своих партнеров. Если все смогут блистать, то это хорошо. Я доволен своей формой и тем, что мы сделали в этом сезоне. За четыре проведенных месяца мы получали удовольствие от игры как команда с новым тренером", — заявил бельгиец.