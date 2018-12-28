Роман Павлюченко: Россия - Испания — лучший матч прошедшего года

Свернуть все/Развернуть все
Популярные новости:
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
2:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|1:0
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|2:1
|Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|17:00 14.07
|Бельгия
|2:0
|Англия
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Франция
|4:2
|Хорватия
|Москва, Лужники
|Подробнее
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:49
Олег Флегонтов - об уходе с поста гендиректора "Анжи": я просто устал нести на себе груз долгов
Олег Флегонтов - об уходе с поста гендиректора "Анжи": я просто устал нести на себе груз долгов
11:31
Роман Широков, в рамках визита динамовской делегации на базу "Интера", встретился с Лучано Спаллетти (1)
Роман Широков, в рамках визита динамовской делегации на базу "Интера", встретился с Лучано Спаллетти (1)
09:37
Экс-футболист московского "Динамо", "Томи" и "Оренбурга" стал игроком года в брестском "Динамо"
Экс-футболист московского "Динамо", "Томи" и "Оренбурга" стал игроком года в брестском "Динамо"
08:23
21-летним полузащитником киевского "Динамо" Цыганковым интересуются "Ливерпуль", "Бавария" и "Тоттенхэм" (1)
21-летним полузащитником киевского "Динамо" Цыганковым интересуются "Ливерпуль", "Бавария" и "Тоттенхэм" (1)
00:09
Унаи Эмери: в таблице разница между "Арсеналом" и "Ливерпулем" заметна, хочу сравнить команды на поле
Унаи Эмери: в таблице разница между "Арсеналом" и "Ливерпулем" заметна, хочу сравнить команды на поле
Вчера, 23:56
Джо Коул вернется в "Челси" в качестве тренера
Джо Коул вернется в "Челси" в качестве тренера
Вчера, 23:44
Массимилиано Аллегри может возглавить "МЮ"
Массимилиано Аллегри может возглавить "МЮ"
Вчера, 23:38
Лионель Месси прокомментировал игру Роналду за "Ювентус" (1)
Лионель Месси прокомментировал игру Роналду за "Ювентус" (1)
Вчера, 23:18
"Спартак" ведет переговоры о разрыве контракта с Самедовым (10)
"Спартак" ведет переговоры о разрыве контракта с Самедовым (10)
Вчера, 22:53
Ильзат Ахметов: в "Зените" не предоставили мне никаких гарантий по игровой практике (8)
Ильзат Ахметов: в "Зените" не предоставили мне никаких гарантий по игровой практике (8)
Вчера, 22:04
Олег Флегонтов принял решение покинуть пост гендиректора "Анжи" (1)
Олег Флегонтов принял решение покинуть пост гендиректора "Анжи" (1)
Вчера, 21:31
Роман Асхабадзе назвал условие, при котором "Спартаку" будет целесообразно вернуть Промеса (2)
Роман Асхабадзе назвал условие, при котором "Спартаку" будет целесообразно вернуть Промеса (2)
Вчера, 21:16
Итоги года. Клубы, которые мы потеряли
Итоги года. Клубы, которые мы потеряли
Вчера, 20:55
Адвокат Мамаева: Павел согласился на матч в СИЗО. Помех для участия Кокориных тоже нет (2)
Адвокат Мамаева: Павел согласился на матч в СИЗО. Помех для участия Кокориных тоже нет (2)
Вчера, 20:51
Данни: мне грустно, что я не помог "Маритиму" (3)
Данни: мне грустно, что я не помог "Маритиму" (3)
Вчера, 20:25
Андрей Червиченко: Еременко может помочь «Ростову». Встретят с распростертыми объятьями (2)
Андрей Червиченко: Еременко может помочь «Ростову». Встретят с распростертыми объятьями (2)
Вчера, 20:16
В США умер тренер-рекордсмен MLS
В США умер тренер-рекордсмен MLS
Вчера, 19:51
Болельщики недовольны "Спартаком". На новом уровне (11)
Болельщики недовольны "Спартаком". На новом уровне (11)
Вчера, 19:49
"Тоттенхэм" продлит контракт с Алдервейрелдом, но может потерять игрока за 25 млн фунтов (1)
"Тоттенхэм" продлит контракт с Алдервейрелдом, но может потерять игрока за 25 млн фунтов (1)
Вчера, 19:17
Альберто Морено: мне не нравится, как со мной поступил Клопп. Готов рассмотреть предложения (1)
Альберто Морено: мне не нравится, как со мной поступил Клопп. Готов рассмотреть предложения (1)
Вчера, 18:42
Дмитрий Павлов: футбол будет развиваться, если в РФС будет такой сильный человек, как Дюков (8)
Дмитрий Павлов: футбол будет развиваться, если в РФС будет такой сильный человек, как Дюков (8)
Вчера, 18:12
Зампред ОНК: на руках - письменное заявление Мамаева, в котором он просит провести матч в "Бутырке". Сыграем и без Кокорина (5)
Зампред ОНК: на руках - письменное заявление Мамаева, в котором он просит провести матч в "Бутырке". Сыграем и без Кокорина (5)
Роман Павлюченко: Россия - Испания — лучший матч прошедшего года
Экс-форвард сборной России и московского "Спартака" Роман Павлюченко отметил самые запоминающиеся футбольные события уходящего 2018 года.
"Этот уходящий год стал богатым на спортивные события. Для меня самое значимое событие — это чемпионат мира в России. Наша сборная сделала большой толчок и совершила прогресс.
Отмечу великолепный и яркий матч в исполнении сборной России в 1/8 финала против испанской сборной. Безусловно, этот год запомнится победой нашей сборной над испанцами. Это самый лучший матч года. Пускай мы почти весь матч провели в обороне, но в конечном итоге обыграли испанцев в серии пенальти. Это мало кому удается в мире. Этот матч запомнится всем надолго.
Желаю в Новом году нашим спортсменам достичь новых и грандиозных успехов", — цитирует Павлюченко Sport24
"Этот уходящий год стал богатым на спортивные события. Для меня самое значимое событие — это чемпионат мира в России. Наша сборная сделала большой толчок и совершила прогресс.
Отмечу великолепный и яркий матч в исполнении сборной России в 1/8 финала против испанской сборной. Безусловно, этот год запомнится победой нашей сборной над испанцами. Это самый лучший матч года. Пускай мы почти весь матч провели в обороне, но в конечном итоге обыграли испанцев в серии пенальти. Это мало кому удается в мире. Этот матч запомнится всем надолго.
Желаю в Новом году нашим спортсменам достичь новых и грандиозных успехов", — цитирует Павлюченко Sport24
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.