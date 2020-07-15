- Домашний Чемпионат мира изменил российский футбол в лучшую сторону. Уверен, что российские болельщики теперь гораздо больше верят в свою сборную и любят футбол еще больше. В 2018 году сборная России вошла в историю как сильная, сплоченная команда и потрясающий хозяин Чемпионата мира, - цитирует Инфантино сайт РФС.
Напомним, чемпионат мира по футболу в России прошел в 11 городах страны с июня по июль 2018 года. Национальная сборная под руководством Станислава Черчесова дошла до 1/4 финала, в котором уступила Хорватии в серии пенальти. На стадии 1/8 российскому коллективу удалось одержать победу над сборной Испании. Подопечные Черчесова вырвали победу в серии одиннадцатиметровых.
В финале турнира сразились сборные Хорватии и Франции. Французы одержали победу со счетом 4:2.
Инфантино: домашний Чемпионат мира изменил российский футбол в лучшую сторону
Президент международной федерации футбола Джанни Инфантино поделился воспоминаниями о чемпионате мира в России 2018 года.
Фото: сайт РФС
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