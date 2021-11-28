Тренер сборной Украины - о разведении с Россией в жеребьевке: ФИФА поступила правильно, сейчас не время

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поддержал решение ФИФА разводить Россию и Украину в жеребьевках турниров.

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"ФИФА поступила правильно. Это мое мнение. Сейчас не время", – сказал Петраков.



Напомним, сборные России и Украины пробились в стыковые матчи за право играть на ЧМ-2022 в Катаре. При этом Россия оказалась в числе сеяных, а Украина в корзине с несеяными, так что они могли бы встретиться уже на первом этапе, если бы не решение разводить команды по разным парам.



В итоге Россия на первом этапе сыграет против Польши. В случае победы команда Валерия Карпина выйдет на победителя пары Швеция - Чехия. Украина в первом матче сыграет с Шотландией, а затем может выйти на Уэльс или Австрию.



Источник: SportArena