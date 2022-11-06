- Что думаю продлении контракта с Карпиным до 2024 года? Подписал контракт – хорошо. Плохо, что сборная России нигде не участвует. Будем играть с середняками. Непонятно пока, какая ситуация будет со сборной и с международными матчами, – приводит слова Глушакова "Чемпионат".
Напомним, что РФС объявил о том, что сборная России сыграет два товарищеских матча с Таджикистаном (17 ноября) и Узбекистаном (20 ноября). Вчера наставник сборной России Валерий Карпин подписал новое соглашение и останется на своем посту до 2024 года.
Глушаков выступал за сборную России с 2008 года. В 2018 году экс-наставник национальной команды Станислав Черчесов перестал вызывать игрока из-за плохой игровой формы. После долго перерыва хавбек "Химок" вернулся в сборную России осенью 2021 года на матчи отборочного турнира ЧМ-22, но не принял участия в играх из-за травмы, после чего вызовов больше не получал.
Ранее УЕФА объявил, что сборная России не допущена до участия в отборочном турнире Евро-2024.
Глушаков – о будущем сборной России: будем играть с середняками
Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков прокомментировал будущее национальной команды.
Фото: "СЭ"