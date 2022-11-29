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Аршавин: может адвокат Роналду напишет петицию о том, что он забил Уругваю?

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Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин высказался по поводу желания Португалии переписать забитый гол в ворота Уругвая на Криштиану Роналду.
Фото: Getty Images
- Зачем это Роналду? Он самолюбивый. Там есть хороший ракурс со спины, где видно, что даже близко там не было. Часто так футболисты делают. По?моему, даже Радимов так делал, два раза поднимал руку первый, и судья на него записывал гол. Здесь близко не было гола, на мой взгляд. Может, адвокат Роналду напишет какую?нибудь бумагу, пойдет петиция, — сказал Аршавин "Матч ТВ".

Вчера сборная Португалии встречалась с Уругваем в рамках 2-го тура группового раунда ЧМ-2022. На 54-минуте произошел эпизод в ходе которого после подачи Бруну Фернандеша мяч залетел в сетку ворот южноамериканцев. Изначально гол бы записан на Криштиану Роналду, который пролетел головой рядом с мячом. Но после просмотра повторов, гол переписали на Бруну. Сегодня СМИ сообщили, что Португалия намерена предоставить доказательства, что Роналду коснулся мяча, но ФИФА заявила о том, решение не будет изменено, так как датчик в мяче определил отсутствие касания экс-игрока "МЮ".


Аршавин Роналду
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