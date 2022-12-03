Экс-игрок "Реала" Уго Санчес: Испания проиграла Японии, чтобы избежать встречи с Бразилией

Мексиканский экс-форвард " Реала " Угу Санчес заявил о том, что считает, что Испания специально проиграла Японии, чтобы потом не встречаться с Бразилией.

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- Считаю ли, что Испания искала этот результат, чтобы избежать встречи с Бразилией? Уверен в этом. Я не могу залезть в голову тренера сборной Испании Луиса Энрике, но он думал о том, как лучше избежать игры с Бразилией в четвертьфинале. Да, есть риск, но на этот риск стоит пойти. Дело не в том, что они боятся Бразилии, но они уважают их, - приводит комментарий Санчеса Daily Mail.



В первом туре Испания разгромила Коста-Рику со сетом 7:0, а во втором матче сыграла вничью с Германией (1:1).В 3-м матче испанцы неожиданно уступили Японии (1:2). Несмотря на поражение, подопечные Луиса Энрике все равно вышли в плей-офф турнира со второго места.



Этот результат не позволил сборной Германии выйти из группы. Если бы "красная фурия" заняла бы первую строчку в квартете, то вышла бы на Хорватию, а в 1/4 финала сыграла бы с Бразилией. В 1/8 финала мундиаля Испания встретится с Марокко, а, занявшая первое место, Япония сыграет с Хорватией. Подопечные Тите в 1/8 финала получили в соперники Южную Корею.