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Шалимов: я бы отменил матч за третье место. Это самый большой бред в футболе

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Экс-игрок сборной России Игорь Шалимов высказал мнение, что матч за третье место на ЧМ не имеет смысла.
Фото: ФК "Урал"
- Я бы вообще отменил матч за третье место. Самый большой бред в футболе — это матч за третье место на чемпионате мира. Играешь в полуфинале, проигрываешь, а потом надо играть какую-то непонятную игру. Полнейшая ерунда. На чемпионате мира должно быть первое и второе место, а остальные — домой, -приводит комментарий Шалимова "Чемпионат".

ЧМ-2022 в Катаре подходит к концу. На выходных будут разыграны три комплекта медалей. За золотые медали поборются Франция и Аргентина. Матч состоится в воскресенье 18 декабря. Проигравшему достанется серебряный комплект. За право получить бронзовые медали сыграют две команды, которые уступили в полуфинальных матчах турнира - Хорватия и Марокко. Встреча пройдет на день раньше.

На предыдущем ЧМ в России золотые медали завоевали французы, серебряные - хорваты, а бронзовые достались бельгийцам.


Шалимов Сборная Хорватии Сборная Марокко
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