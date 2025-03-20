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Капитан сборной Гренады: сборная России выиграла бы чемпионат мира в Америке
Сегодня, 16:29
Защитник сборной Гренады Доррел Пьер заявил, что
сборная России
могла бы выиграть ЧМ-2026.
Фото: сборная России
- Думаю,
сборная России
выиграла бы чемпионат мира в Америке, если бы принимала бы участие. У вас очень хорошая команда, мы пропустили пять мячей. Сборная России — топ-команда с лучшими исполнителями. Нам до вашего уровня пока очень далеко.
Напомним, вчера, 19 марта, состоялась контрольная встреча между сборными России и Гренады. Матч проходил в Москве и закончился крупной победой хозяев поля со счетом 5:0. В составе российской команды забитыми мячами отличились пять разных футболистов.
Во вторник, 25 марта, подопечные Валерия Карпина проведут товарищескую игру против сборной Замбии. Поединок пройдет также на стадионе "
Динамо
" имени Льва Яшина и начнется в 20:00 по столичному времени.
Источник:
"РБ Спорт"
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Сборная России
Сборная Гренады
Товарищеские матчи
Опубликовал:
Вячеслав Буланов
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