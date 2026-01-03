Непомнящий: ФИФА - игрушка в руках Трампа

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о возможных последствиях международной политической ситуации для чемпионата мира, который должен пройти в США.
Фото: ФИФА
Поводом для обсуждения стали недавние заявления президента США Дональда Трампа. В субботу он сообщил о нанесении американскими военными масштабного удара по Венесуэле, а также о задержании главы государства Николаса Мадуро, которого, по его словам, вывезли на территорию Соединённых Штатов.

Непомнящий выразил уверенность, что происходящее не скажется на статусе США как страны-хозяйки мирового первенства.

- Я считаю, что эта ситуация никак не повлияет на проведение чемпионата мира. ФИФА - игрушка в руках Трампа. Наши спортсмены - это одно, их - другое, - цитирует Непомнящего "Матч ТВ".

Турнир состоится в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Отметим, что российские клубы и национальные сборные уже четвёртый год не участвуют в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится