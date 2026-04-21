Российская премьер-лига

Оренбург
17:30
Нижний НовгородНе начат
Динамо
19:45
РубинНе начат
Локомотив
19:45
ЗенитНе начат

Первая лига

Спартак Кострома
16:00
СКА-ХабаровскНе начат
Уфа
17:00
КАМАЗНе начат
Волга Ул
17:00
ЧайкаНе начат
Урал
17:00
ТорпедоНе начат
Сокол
17:30
ЕнисейНе начат
Нефтехимик
17:30
ЧерноморецНе начат
Арсенал Тула
19:00
ЧелябинскНе начат
Факел
19:00
ШинникНе начат
Ротор
19:00
РодинаНе начат

Сборная Ирана сыграет на ЧМ-2026 при одном условии

Сборная Ирана может отказаться от участия на чемпионате мира 2026 года, если не будут даны гарантии безопасности игрокам.
Сборная Ирана
Министр спорта страны Ахмад Доньямали подчеркнул, что ключевым фактором остаётся проведение матчей на территории США и связанные с этим риски. По его словам, окончательное решение будет приниматься на государственном уровне.

- Если будет обеспечена безопасность футболистов в США, мы поедем на чемпионат мира. Решение об участии примут правительство и Высший совет национальной безопасности, - приводит слова Доньямали Tasnim.

Турнир пройдёт летом 2026 года сразу в трёх странах - США, Канаде и Мексике. При этом все встречи иранской команды запланированы именно в Соединённых Штатах.

По итогам жеребьёвки сборная Ирана оказалась в группе B, где её соперниками станут Бельгия, Египет и Новая Зеландия.

