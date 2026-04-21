Сборная Ирана сыграет на ЧМ-2026 при одном условии

Сборная Ирана может отказаться от участия на чемпионате мира 2026 года, если не будут даны гарантии безопасности игрокам.

- Если будет обеспечена безопасность футболистов в США, мы поедем на чемпионат мира. Решение об участии примут правительство и Высший совет национальной безопасности, - приводит слова Доньямали Tasnim.

Министр спорта страны Ахмад Доньямали подчеркнул, что ключевым фактором остаётся проведение матчей на территории США и связанные с этим риски. По его словам, окончательное решение будет приниматься на государственном уровне.Турнир пройдёт летом 2026 года сразу в трёх странах - США, Канаде и Мексике. При этом все встречи иранской команды запланированы именно в Соединённых Штатах.По итогам жеребьёвки сборная Ирана оказалась в группе B, где её соперниками станут Бельгия, Египет и Новая Зеландия.