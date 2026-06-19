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Канада
6 - 0 6 0
КатарЗавершен
Мексика
1 - 0 1 0
Южная КореяЗавершен
США
2 - 0 2 0
Австралия2 тайм

США стали первой командой в истории ЧМ с двумя автоголами соперников подряд

Сборная США установила уникальное достижение на чемпионатах мира.
Фото: ФИФА
Американцы стали первой командой в истории турнира, соперники которой забивали в свои ворота в двух матчах подряд.

Во встрече второго тура группового этапа против Австралии счёт был открыт после того, как защитник Кэмерон Берджесс срезал мяч в собственные ворота.

Любопытно, что в стартовом матче мундиаля против Парагвая американская команда также получила помощь от соперника. Тогда автором автогола стал полузащитник Дамиан Бобадилья.

На момент публикации идёт второй тайм встречи США - Австралия, а американцы ведут со счётом 2:0.

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