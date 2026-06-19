США стали первой командой в истории ЧМ с двумя автоголами соперников подряд

Сборная США установила уникальное достижение на чемпионатах мира.

Фото: ФИФА

Американцы стали первой командой в истории турнира, соперники которой забивали в свои ворота в двух матчах подряд.



Во встрече второго тура группового этапа против Австралии счёт был открыт после того, как защитник Кэмерон Берджесс срезал мяч в собственные ворота.



Любопытно, что в стартовом матче мундиаля против Парагвая американская команда также получила помощь от соперника. Тогда автором автогола стал полузащитник Дамиан Бобадилья.



На момент публикации идёт второй тайм встречи США - Австралия, а американцы ведут со счётом 2:0.