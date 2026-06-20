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Шотландия и Марокко определились с составами на матч ЧМ-2026

Очередной игровой день чемпионата мира 2026 года продолжится матчем между сборными Шотландии и Марокко.
Фото: ФИФА
Команды встретятся во втором туре группового этапа. Тренерские штабы уже определились с футболистами, которые начнут встречу с первых минут.

Шотландия: Ганн, Хэнли, Хендри, Робертсон, Тирни, Паттерсон, Мактоминей, Фергюсон, Макгинн, Кристи, Адамс.

Марокко: Буну, Хакими, Диоп, Риад, Мазрауи, Эль-Айнауи, Буадди, Унаи, Эль-Ханнус, Сайбари, Диас.

Стартовый свисток о начале матча прозвучит в 01:00 по московскому времени.

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