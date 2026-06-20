Сборная США одержала вторую победу подряд на чемпионате мира и вышла в плей-офф

Сборная США одержала вторую победу подряд на чемпионате мира 2026 года.

Фото: ФИФА

Во втором туре группового этапа американцы на своём поле оказались сильнее Австралии - встреча завершилась со счётом 2:0.



Начало успеху хозяев положил защитник австралийцев Кэмерон Бургесс, отправивший мяч в собственные ворота на 11-й минуте. Незадолго до перерыва преимущество звёздно-полосатых увеличил Алекс Фримен, установивший окончательный результат матча.



После двух туров американская команда набрала максимум очков и единолично возглавляет группу D. Австралийцы с тремя баллами остаются на второй позиции.