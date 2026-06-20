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Шалимов - о сборной Бразилии: она стала обычной европейской командой

Игорь Шалимов признался, что не увидел в нынешней сборной Бразилии тех качеств, которыми команда традиционно выделялась на протяжении многих лет.
Фото: ФИФА
Специалист поделился мнением после ничьей бразильцев с Марокко в первом туре чемпионата мира 2026 года.

- Бразилия всегда выделялась особой техникой, пластикой игроков, движением - сейчас я этого не вижу, все усреднилось, нет у этой команды фишки. Как будто обычная европейская команда, - приводит слова Шалимова "РБ Спорт"

В стартовом матче турнира команда Карло Анчелотти не смогла обыграть сборную Марокко. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Следующий матч на мировом первенстве бразильцы проведут против Гаити. Игра состоится 20 июня и начнётся в 03:30 по московскому времени.

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