Сборная Норвегии привезла на ЧМ-2026 более тонны продуктов

На чемпионате мира 2026 года сборная Норвегии решила не полагаться на местные продукты.

Фото: ФИФА

Как сообщает Diario AS, команда привезла в США более тонны еды из своей страны, чтобы обеспечить футболистам привычный рацион на протяжении всего турнира.



В груз вошли 6000 апельсинов, 300 килограммов атлантического лосося и белой рыбы, а также 116 килограммов знаменитого норвежского бурого сыра. Кроме того, вместе с игроками и тренерами на базу в Гринсборо прибыл собственный шеф-повар сборной.



По информации источника, в норвежской делегации считают, что контроль над питанием поможет избежать проблем с пищеварением, восстановлением и сном, которые могут сказаться на готовности футболистов к матчам.