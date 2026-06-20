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Сборная Норвегии привезла на ЧМ-2026 более тонны продуктов

На чемпионате мира 2026 года сборная Норвегии решила не полагаться на местные продукты.
Фото: ФИФА
Как сообщает Diario AS, команда привезла в США более тонны еды из своей страны, чтобы обеспечить футболистам привычный рацион на протяжении всего турнира.

В груз вошли 6000 апельсинов, 300 килограммов атлантического лосося и белой рыбы, а также 116 килограммов знаменитого норвежского бурого сыра. Кроме того, вместе с игроками и тренерами на базу в Гринсборо прибыл собственный шеф-повар сборной.

По информации источника, в норвежской делегации считают, что контроль над питанием поможет избежать проблем с пищеварением, восстановлением и сном, которые могут сказаться на готовности футболистов к матчам.

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