Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Шотландия
0 - 1 0 1
МароккоЗавершен
Бразилия
03:30
ГаитиНе начат
Турция
06:00
ПарагвайНе начат
Нидерланды
20:00
ШвецияНе начат
Германия
23:00
Кот-д`ИвуарНе начат

Генич дал прогноз на матч Турция - Парагвай

Константин Генич поделился ожиданиями от матча между сборными Турции и Парагвая во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.
Фото: Getty Images
По мнению комментатора, болельщикам стоит рассчитывать на результативную игру.

- Футбол должен получиться веселым. Игра вечерняя, будет не жарко в Калифорнии. Следовательно, я жду голы и в те, и в другие ворота. Прогноз - "обе забьют", - приводит слова Генича "РБ Спорт".

Встреча Турции и Парагвая состоится 20 июня. Стартовый свисток прозвучит в 06:00 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится