Генич дал прогноз на матч Турция - Парагвай

Константин Генич поделился ожиданиями от матча между сборными Турции и Парагвая во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

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- Футбол должен получиться веселым. Игра вечерняя, будет не жарко в Калифорнии. Следовательно, я жду голы и в те, и в другие ворота. Прогноз - "обе забьют", - приводит слова Генича "РБ Спорт"

Встреча Турции и Парагвая состоится 20 июня. Стартовый свисток прозвучит в 06:00 по московскому времени. По мнению комментатора, болельщикам стоит рассчитывать на результативную игру.Встреча Турции и Парагвая состоится 20 июня. Стартовый свисток прозвучит в 06:00 по московскому времени.