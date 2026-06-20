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Орлов назвал главное отличие между Месси и Роналду на ЧМ-2026

Геннадий Орлов сравнил игру Лионеля Месси и Криштиану Роналду в стартовых матчах чемпионата мира 2026 года.
Фото: Getty Images
По мнению известного комментатора, аргентинец начал турнир значительно ярче своего многолетнего конкурента.

- Месси играл потрясающе, он буквально летал. Он три мяча забил! Посмотрим, что будет дальше. И противовес - Криштиану Роналду. Он тут как памятник, - приводит слова Орлова "РБ Спорт".

В первом туре Месси оформил хет-трик и принёс сборной Аргентины уверенную победу над Алжиром со счётом 3:0. Португальцы же потеряли очки во встрече с ДР Конго, завершив матч вничью - 1:1.

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