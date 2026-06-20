Орлов назвал главное отличие между Месси и Роналду на ЧМ-2026

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- Месси играл потрясающе, он буквально летал. Он три мяча забил! Посмотрим, что будет дальше. И противовес - Криштиану Роналду . Он тут как памятник, - приводит слова Орлова "РБ Спорт"

По мнению известного комментатора, аргентинец начал турнир значительно ярче своего многолетнего конкурента.В первом туре Месси оформил хет-трик и принёс сборной Аргентины уверенную победу над Алжиром со счётом 3:0. Португальцы же потеряли очки во встрече с ДР Конго, завершив матч вничью - 1:1.