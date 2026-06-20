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0 - 1 0 1
МароккоЗавершен
Бразилия
03:30
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ШвецияНе начат
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Кот-д`ИвуарНе начат

Бразилия и Гаити определились с составами на матч ЧМ-2026

Сборная Бразилии проведёт свой второй матч на чемпионате мира 2026 года против команды Гаити.
Фото: Getty Images
Тренерские штабы уже определились с футболистами, которые начнут игру с первых минут. Отметим, что защитник "Зенита" Дуглас Сантос вновь появился в стартовом составе сборной Бразилии. В предыдущем матче против Марокко (1:1) он также вышел на поле с первых минут и отыграл всю встречу. Другой представитель петербургского клуба Луис Энрике начнёт игру на скамейке запасных.

Бразилия: Алисон, Магальяйнс, Маркиньос, Данило, Дуглас Сантос, Каземиро, Гимарайнс, Пакета, Винисиус, Кунья, Рафинья.

Гаити: Плесид, Аркюс, Ад, Делькруа, Эксперьянс, Дювернь, Беллегард, Жан Жак, Провиданс, Пьерро, Казимир.

Матч начнётся в 03:30 по московскому времени.

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