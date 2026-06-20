Бразилия и Гаити определились с составами на матч ЧМ-2026

Сборная Бразилии проведёт свой второй матч на чемпионате мира 2026 года против команды Гаити.

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Бразилия: Алисон, Магальяйнс, Маркиньос, Данило, Дуглас Сантос, Каземиро, Гимарайнс, Пакета, Винисиус, Кунья, Рафинья.



Гаити: Плесид, Аркюс, Ад, Делькруа, Эксперьянс, Дювернь, Беллегард, Жан Жак, Провиданс, Пьерро, Казимир.



Матч начнётся в 03:30 по московскому времени. Тренерские штабы уже определились с футболистами, которые начнут игру с первых минут. Отметим, что защитник " Зенита " Дуглас Сантос вновь появился в стартовом составе сборной Бразилии. В предыдущем матче против Марокко (1:1) он также вышел на поле с первых минут и отыграл всю встречу. Другой представитель петербургского клуба Луис Энрике начнёт игру на скамейке запасных.Алисон, Магальяйнс, Маркиньос, Данило, Дуглас Сантос, Каземиро, Гимарайнс, Пакета, Винисиус, Кунья, Рафинья.Плесид, Аркюс, Ад, Делькруа, Эксперьянс, Дювернь, Беллегард, Жан Жак, Провиданс, Пьерро, Казимир.Матч начнётся в 03:30 по московскому времени.