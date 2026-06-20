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Быстрый гол Сайбари принёс Марокко победу над Шотландией

Сборная Марокко одержала минимальную победу над Шотландией во втором туре ЧМ-2026.
Фото: ФИФА
Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу африканской команды. Судьбу матча решил быстрый гол Исмаэля Сайбари. Полузащитник марокканцев отличился уже на второй минуте.

Перед заключительным туром группового этапа сборная Марокко заметно улучшила свои шансы на выход в плей-офф. 25 июня марокканцы сыграют против Гаити, а шотландцам предстоит встреча с Бразилией.

Чемпионат мира-2026

Группа С. 2 тур

Гол: Сайбари, 2.

Шотландия: Ганн, Хэнли, Хендри, Робертсон, Тирни (Гэннон-Доук, 60), Паттерсон (Ралстон, 89), Мактоминей, Фергюсон, Макгинн (Стюарт, 89), Кристи (Маклин, 71), Адамс (Дайкс, 71).

Марокко: Буну, Хакими, Диоп, Риад, Мазрауи, Эль-Айнауи, Буадди, Унаи (Эль-Мурабет, 90), Эль-Ханнус (Тальби, 84), Сайбари (Рахими, 84), Браим Диас (Амаймуни-Эшгуяб, 84).

Предупреждения: Диоп, 23, Робертсон, 65.

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