Быстрый гол Сайбари принёс Марокко победу над Шотландией

Сборная Марокко одержала минимальную победу над Шотландией во втором туре ЧМ-2026.

Фото: ФИФА

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу африканской команды. Судьбу матча решил быстрый гол Исмаэля Сайбари. Полузащитник марокканцев отличился уже на второй минуте.



Перед заключительным туром группового этапа сборная Марокко заметно улучшила свои шансы на выход в плей-офф. 25 июня марокканцы сыграют против Гаити, а шотландцам предстоит встреча с Бразилией.



Чемпионат мира-2026



Группа С. 2 тур



Гол: Сайбари, 2.



Шотландия: Ганн, Хэнли, Хендри, Робертсон, Тирни (Гэннон-Доук, 60), Паттерсон (Ралстон, 89), Мактоминей, Фергюсон, Макгинн (Стюарт, 89), Кристи (Маклин, 71), Адамс (Дайкс, 71).



Марокко: Буну, Хакими, Диоп, Риад, Мазрауи, Эль-Айнауи, Буадди, Унаи (Эль-Мурабет, 90), Эль-Ханнус (Тальби, 84), Сайбари (Рахими, 84), Браим Диас (Амаймуни-Эшгуяб, 84).



Предупреждения: Диоп, 23, Робертсон, 65.