Денисов объяснил поражение Узбекистана от Колумбии на ЧМ-2026

Виталий Денисов подвёл итоги первого в истории матча сборной Узбекистана на чемпионате мира.

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- Дебют не удался. В первом тайме команда выглядела скованно, зажато, переживала, боялась. А во втором тайме уже более-менее раскрылись и пошли вперёд, - цитирует Денисова "Советский спорт"

Бывший защитник считает, что команда слишком нервничала в начале встречи с Колумбией.В стартовом туре группового этапа узбекистанцы уступили сборной Колумбии со счётом 1:3.Следующий матч на мировом первенстве сборная Узбекистана проведёт против Португалии. Португальцы также не смогли победить в первом туре, сыграв вничью с ДР Конго.