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Ямаль рассказал, как относится к своей популярности
Сегодня, 03:27
Ламин Ямаль рассказал, что спокойно относится к своей популярности и вниманию со стороны болельщиков.
Фото: Getty Images
Форвард сборной Испании и "Барселоны" также прокомментировал появление своего изображения на одном из зданий рядом с ареной "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте.
- Я отношусь к этому спокойно, в этом нет ничего нового. Я знаю, кто я, как в Испании, так и за её пределами, - передаёт слова Ямаля RTVE.
Испанец также отметил, что старается всегда выкладываться на максимум. По словам футболиста, появление такого изображения связано с тем, что болельщикам нравится его игра и они ждут его выступлений.
В первом матче чемпионата мира против Кабо-Верде Ямаль появился на поле на 71-й минуте и не отметился голевыми действиями.
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Ламин Ямаль
Сборная Испании
Барселона
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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