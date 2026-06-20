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Ямаль рассказал, как относится к своей популярности

Ламин Ямаль рассказал, что спокойно относится к своей популярности и вниманию со стороны болельщиков.
Фото: Getty Images
Форвард сборной Испании и "Барселоны" также прокомментировал появление своего изображения на одном из зданий рядом с ареной "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте.

- Я отношусь к этому спокойно, в этом нет ничего нового. Я знаю, кто я, как в Испании, так и за её пределами, - передаёт слова Ямаля RTVE.

Испанец также отметил, что старается всегда выкладываться на максимум. По словам футболиста, появление такого изображения связано с тем, что болельщикам нравится его игра и они ждут его выступлений.

В первом матче чемпионата мира против Кабо-Верде Ямаль появился на поле на 71-й минуте и не отметился голевыми действиями.

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