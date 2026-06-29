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Гасилин дал прогноз на матч Нидерланды — Марокко

Бывший российский футболист Алексей Гасилин поделился мнением о том, чего стоит ждать в матче 1/16 финала чемпионата мира между сборными Нидерландов и Марокко.
Фото: Getty Images
По мнению Гасилина, встреча дойдёт до серии пенальти.

"Будет шикарный футбол. Точно забьют Бробби и Сайбари. В серии пенальти победят голландцы", — отметил Гасилин в беседе с "Матч ТВ".

Матч 1/16 финала ЧМ-2026 Нидерланды — Марокко пройдёт 30 июня на "Эстадио BBVA" в Гуадалупе, штат Нуэво-Леон, Мексика. Начало — в 04:00 мск. Победитель противостояния в 1/8 финала сыграет со сборной Канады, которая в 1/16 прошла ЮАР (1:0).

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