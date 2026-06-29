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Григорян назвал ЮАР качественной командой

Российский футбольный тренер и эксперт Александр Григорян поделился мнением о выступлении на чемпионате мира-2026 сборной ЮАР.
Фото: X
Команда сенсационно вышла в 1/16 финала турнира, но там проиграла Канаде — 0:1. По мнению Григоряна, на ЧМ-2026 ЮАР продемонстрировала настоящее преображение.

"После первого матча против Мексики (0:2) казалось, что сборная ЮАР — любительская команда. Но выяснилось, что это не так. Они продемонстрировали самое большое преображение на этом турнире. Это качественная команда.

Уго Брос возрастной тренер, но он поставил им игру. ЮАР креативно выходит в атаку и играет дисциплинированно в обороне. Вопрос результата в матче с Канадой висел до последних секунд", — отметил Григорян в беседе с "Матч ТВ".

Сборная ЮАР пробилась в плей-офф чемпионата мира впервые в своей истории.

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