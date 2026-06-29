Григорян назвал ЮАР качественной командой

Российский футбольный тренер и эксперт Александр Григорян поделился мнением о выступлении на чемпионате мира-2026 сборной ЮАР.

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"После первого матча против Мексики (0:2) казалось, что сборная ЮАР — любительская команда. Но выяснилось, что это не так. Они продемонстрировали самое большое преображение на этом турнире. Это качественная команда.