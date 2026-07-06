Норвегия впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Сборная Норвегии впервые в своей истории пробилась в четвертьфинал чемпионата мира.

Фото: ФИФА

Историческое достижение скандинавам принесла победа над Бразилией со счетом 2:1 в матче 1/8 финала.



Главным героем встречи стал Эрлинг Холанд, оформивший дубль и отправивший свою команду в следующий раунд мундиаля.



До нынешнего турнира норвежцы ни разу не добирались до стадии 1/4 финала. В трех предыдущих случаях сборная дважды завершала борьбу в 1/8 финала, а еще на одном чемпионате мира не смогла выйти из группы.