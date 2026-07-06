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Бразилия проиграла Норвегии и вылетела с ЧМ-2026

Сборная Бразилии завершила выступление на ЧМ-2026 после поражения от Норвегии в 1/8 финала - 1:2.
Фото: ФИФА
Бразильцы могли выйти вперед еще в первом тайме, но Бруно Гимарайнс не реализовал пенальти на 14-й минуте. Счет во втором тайме открыла Норвегия - на 79-й минуте отличился Эрлинг Холанд.

На 90-й минуте Холанд забил второй мяч и сделал дубль. Бразилия ответила только в компенсированное время: на 90+10-й минуте Неймар реализовал пенальти, но уйти от поражения команда уже не смогла.

В четвертьфинале Норвегия сыграет с победителем пары Мексика - Англия.

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