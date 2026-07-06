Бразилия впервые с 1990 года не вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Сборная Бразилии впервые за 36 лет не смогла добраться до четвертьфинала чемпионата мира.

Фото: ФИФА

Команда Карло Анчелотти завершила выступление на ЧМ-2026 после поражения от Норвегии в 1/8 финала. Как передаёт Opta Sports, в последний раз бразильцы вылетали до стадии 1/4 финала еще в 1990 году.



При этом Неймар отметился историческим достижением. Форвард стал вторым бразильцем после Пеле, которому удалось забить на четырех разных чемпионатах мира.