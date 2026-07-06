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Названы составы Мексики и Англии на игру 1/8 финала ЧМ-2026

Тренерские штабы сборных Мексики и Англии определились с составами на матч 1/8 финала ЧМ-2026.
Фото: ФИФА
У хозяев турнира с первых минут на поле выйдут: Ранхель, Санчес, Монтес, Васкес, Гальярдо, Ромо, Мора, Лира, Альварадо, Хименес, Киньонес.

В стартовый состав сборной Англии вошли: Пикфорд, Конса, Гехи, О'Райли, Куанса, Андерсон, Райс, Беллингем, Сака, Кейн, Гордон.

Победитель этого противостояния в четвертьфинале встретится со сборной Норвегии, которая ранее обыграла Бразилию со счетом 2:1.

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