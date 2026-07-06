Названы составы Мексики и Англии на игру 1/8 финала ЧМ-2026

Тренерские штабы сборных Мексики и Англии определились с составами на матч 1/8 финала ЧМ-2026.



Фото: ФИФА

У хозяев турнира с первых минут на поле выйдут: Ранхель, Санчес, Монтес, Васкес, Гальярдо, Ромо, Мора, Лира, Альварадо, Хименес, Киньонес.



В стартовый состав сборной Англии вошли: Пикфорд, Конса, Гехи, О'Райли, Куанса, Андерсон, Райс, Беллингем, Сака, Кейн, Гордон.



Победитель этого противостояния в четвертьфинале встретится со сборной Норвегии, которая ранее обыграла Бразилию со счетом 2:1.