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Ямаль не забивает уже пять матчей подряд на ЧМ-2026

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль вновь не сумел пополнить свой голевой счёт на чемпионате мира - 2026.
Фото: ФИФА
Полуфинальная встреча с Францией, завершившаяся победой "Красной фурии" со счётом 2:0, стала для 19-летнего футболиста уже пятой подряд без забитых мячей.

На нынешнем мировом первенстве Ямаль провёл шесть матчей и отличился лишь однажды. Единственный гол испанец забил в игре группового этапа против сборной Саудовской Аравии, завершившейся победой его команды со счётом 4:0.

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