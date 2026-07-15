Ямаль не забивает уже пять матчей подряд на ЧМ-2026

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль вновь не сумел пополнить свой голевой счёт на чемпионате мира - 2026.



Фото: ФИФА

Полуфинальная встреча с Францией, завершившаяся победой "Красной фурии" со счётом 2:0, стала для 19-летнего футболиста уже пятой подряд без забитых мячей.



На нынешнем мировом первенстве Ямаль провёл шесть матчей и отличился лишь однажды. Единственный гол испанец забил в игре группового этапа против сборной Саудовской Аравии, завершившейся победой его команды со счётом 4:0.