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Испания лидирует по голам с пенальти на ЧМ

Сборная Испании вышла в единоличные лидеры по количеству реализованных пенальти в истории чемпионатов мира.
Фото: ФИФА
Рекордным стал точный удар Микеля Оярсабаля с 11-метровой отметки в полуфинальном матче ЧМ-2026 против Франции.

Как сообщает телеграм-канал "Цифроскоп", этот пенальти стал для испанской национальной команды 17-м реализованным на мировых первенствах. По этому показателю "Красная фурия" опередила Францию, в активе которой 16 точных ударов с точки. Следом располагаются Англия (14), а также Аргентина и Германия (по 13).

На момент публикации Испания выигрывает у Франции со счётом 2:0 и находится в шаге от выхода в финал чемпионата мира.

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