Испания лидирует по голам с пенальти на ЧМ

Сборная Испании вышла в единоличные лидеры по количеству реализованных пенальти в истории чемпионатов мира.

Фото: ФИФА

Рекордным стал точный удар Микеля Оярсабаля с 11-метровой отметки в полуфинальном матче ЧМ-2026 против Франции.



Как сообщает телеграм-канал "Цифроскоп", этот пенальти стал для испанской национальной команды 17-м реализованным на мировых первенствах. По этому показателю "Красная фурия" опередила Францию, в активе которой 16 точных ударов с точки. Следом располагаются Англия (14), а также Аргентина и Германия (по 13).



На момент публикации Испания выигрывает у Франции со счётом 2:0 и находится в шаге от выхода в финал чемпионата мира.