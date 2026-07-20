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Месси не сдержал слёз после поражения Аргентины в финале ЧМ-2026

Лионель Месси не смог скрыть эмоций после завершения финала чемпионата мира - 2026.
Фото: "Матч ТВ"
Во время церемонии награждения 39-летний капитан сборной Аргентины прослезился, получая серебряную медаль турнира.

В решающем матче мирового первенства аргентинцы уступили Испании со счётом 0:1 в дополнительное время. Победу европейской команде принёс точный удар Феррана Торреса на 106-й минуте. Незадолго до этого южноамериканская сборная осталась вдесятером после удаления Энцо Фернандеса в компенсированное ко второму тайму время.

Чемпионат мира - 2026 проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. До этого титул сильнейшей сборной планеты принадлежал Аргентине, которая выиграла мировое первенство 2022 года в Катаре.

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