"Честно говоря, не понимаю, что происходит с ЦСКА. Есть много свободных тренеров. Тот же "Пари НН" берёт Шпилевского. Почему "армейцы" не рассматривают таких кандидатов? Есть Черчесов и Юран, которые многое сделали для российского футбола. Почему мы постоянно рассматриваем каких-то Герартсов? Я даже не знаю, кто эти люди и что они выиграли", - приводит слова Орещука "Чемпионат".
9 июня московский ЦСКА объявил о расставании с главным тренером команды Марко Николичем. По информации СМИ, "армейский" клуб рассматривает бельгийского специалиста Карела Герартса в качестве одного из кандидатов на пост наставника.
По итогам сезона-2024/25 ЦСКА стал бронзовым призером чемпионата России, а также обладателем Кубка России. Новый сезон красно-синие начнут в середине июля проведением матча с "Краснодаром" за Суперкубок России.
Орещук - о ЦСКА: почему мы постоянно рассматриваем каких-то Герартсов?
Футбольный функционер Роман Орещук отреагировал на информацию о возможном назначении главным тренером ЦСКА бельгийского специалиста Карела Герартса.
Фото: ФК "Динамо" Москва