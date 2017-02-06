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Евгений Осипов: "Мордовия" приложит максимум усилий, чтобы подняться выше в таблице

Защитник "Мордовии" Евгений Осипов выразил надежду, что команда сохранит прописку в ФНЛ.

"Мы все после отпуска, все готовятся с огромным желанием. По силам сохранить прописку в ФНЛ? Мы постараемся, приложим максимум усилий, чтобы не только выбраться из подвала турнирной таблицы, но и подняться как можно выше. У нас очень хорошая, опытная команда. Будем стараться. Думаю, что всё наладится. Трудно сказать, чего не хватило осенью. Во второй части сезона будем стараться исправить ситуацию", - цитирует Осипова официальный сайт клуба.
Теги: Мордовия
Сегодня, 18:44
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 19:00) #
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online

Это вряд ли ,вы не думали когда приглашали всадника без головы -Черышева старшего- он сына под свою методу натренировал...и вот результат-парень умный и всё при нём ,но Папочкины тренировки даром не проходят.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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