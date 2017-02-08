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"Спартак" заявил Евгения Макеева за вторую команду

"Спартак-2", выступающий в Футбольной национальной лиге, включил в заявку защитника Евгения Макеева.

Напомним, что Макеев в первой части сезона был заявлен за главную команду красно-белых, но из-за травмы колена провел всего 2 матча в РФПЛ.

ФНЛ
Теги: Спартак Макеев
Сегодня, 20:17
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