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Вице-губернатор: "Лучу-Энергии" необходим партнер, готовый инвестировать ежегодно 150-200 млн рублей (1)
Вице-губернатор: "Лучу-Энергии" необходим партнер, готовый инвестировать ежегодно 150-200 млн рублей (1)
"Спартак" заявил Евгения Макеева за вторую команду
"Спартак-2", выступающий в Футбольной национальной лиге, включил в заявку защитника Евгения Макеева.
Напомним, что Макеев в первой части сезона был заявлен за главную команду красно-белых, но из-за травмы колена провел всего 2 матча в РФПЛ.
ФНЛ
Напомним, что Макеев в первой части сезона был заявлен за главную команду красно-белых, но из-за травмы колена провел всего 2 матча в РФПЛ.
ФНЛ
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