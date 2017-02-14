Воспитанник английской Академии Nike прибыл в расположение нальчикского "Спартака"

В расположение "Спартака" из Нальчика прибыл нападающий Максим Бойчук, сообщил главный тренер кабардино-балкарцев Хасанби Биджиев.19-летний игрок — воспитанник английской Академии Nike. В ней собраны лучшие футболисты со всего мира, не имеющие профессиональных контрактов. Отметим, что в октябре Бойчук оформил дубль в матче с командой Валерия Непомнящего K 11, составленной из игроков любителей. Нападающий долго тренируется в Англии и даже являлся капитаном Академии Nike, куда отправился из ФК "Обнинск".