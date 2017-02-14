Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
21:45
Роман Асхабадзе: "Спартак" договорился о переходе Мане, но он решил перейти в "Саутгемптон" (11)
Роман Асхабадзе: "Спартак" договорился о переходе Мане, но он решил перейти в "Саутгемптон" (11)
15:15
Александр Кержаков: надеюсь, статус капитана добавит Дзюбе агрессии и принес "Зениту" победы (6)
Александр Кержаков: надеюсь, статус капитана добавит Дзюбе агрессии и принес "Зениту" победы (6)
Воспитанник английской Академии Nike прибыл в расположение нальчикского "Спартака"
В расположение "Спартака" из Нальчика прибыл нападающий Максим Бойчук, сообщил главный тренер кабардино-балкарцев Хасанби Биджиев.
19-летний игрок — воспитанник английской Академии Nike. В ней собраны лучшие футболисты со всего мира, не имеющие профессиональных контрактов. Отметим, что в октябре Бойчук оформил дубль в матче с командой Валерия Непомнящего K 11, составленной из игроков любителей. Нападающий долго тренируется в Англии и даже являлся капитаном Академии Nike, куда отправился из ФК "Обнинск".
"Матч ТВ"
19-летний игрок — воспитанник английской Академии Nike. В ней собраны лучшие футболисты со всего мира, не имеющие профессиональных контрактов. Отметим, что в октябре Бойчук оформил дубль в матче с командой Валерия Непомнящего K 11, составленной из игроков любителей. Нападающий долго тренируется в Англии и даже являлся капитаном Академии Nike, куда отправился из ФК "Обнинск".
"Матч ТВ"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.