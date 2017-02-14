Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Воспитанник английской Академии Nike прибыл в расположение нальчикского "Спартака"

В расположение "Спартака" из Нальчика прибыл нападающий Максим Бойчук, сообщил главный тренер кабардино-балкарцев Хасанби Биджиев.

19-летний игрок — воспитанник английской Академии Nike. В ней собраны лучшие футболисты со всего мира, не имеющие профессиональных контрактов. Отметим, что в октябре Бойчук оформил дубль в матче с командой Валерия Непомнящего K 11, составленной из игроков любителей. Нападающий долго тренируется в Англии и даже являлся капитаном Академии Nike, куда отправился из ФК "Обнинск".

"Матч ТВ"
Теги: Спартак Нальчик
Сегодня, 22:05
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.