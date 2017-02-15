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ФИФА в течение недели рассмотрит обращение Петреску по долгам "Кубани"

Палата по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА) в течение недели рассмотрит обращение бывшего главного тренера "Кубани" Дана Петреску относительно долгов по зарплате со стороны краснодарского клуба. Об этом ТАСС сообщил агент румынского тренера Николай Пырнэу.

В октябре 2016 года "Кубань" досрочно расторгла контракт с Петреску, который возглавлял команду с июня. Как ранее отмечал Пырнэу, клуб ни разу не выплатил заработную плату румынскому специалисту. В декабре палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) обязала "Кубань" выплатить долг Петреску, а также наложила на клуб запрет на регистрацию новых игроков.

"Мы уже подали документы в палату по разрешению споров ФИФА. Обращение должно быть рассмотрено в кратчайшие сроки, думаю, что в течение недели. Дело в том, что мы уже имеем решение палаты по разрешению споров РФС", - отметил Пырнэу.
Теги: Петреску Кубань
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