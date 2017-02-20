Евгений Калешин: создали множество голевых моментов, но, к сожалению, их не реализовали

Главный тренер "Кубани" Евгений Калешин после матча с "Зенитом-2" в Кубке ФНЛ посетовал на слабую реализацию голевых моментов.– Интересный матч сегодня получился. Мы создали множество голевых моментов, но, к сожалению, их не реализовали. Проиграли в серии пенальти.– Главное, чтобы она уверенно смотрелась в игре 8-го марта.– Определим, каким будет состав в последнем матче в зависимости от состояния футболистов. Как обычно, будем ставить задачу победить.