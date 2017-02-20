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Евгений Калешин: создали множество голевых моментов, но, к сожалению, их не реализовали

Главный тренер "Кубани" Евгений Калешин после матча с "Зенитом-2" в Кубке ФНЛ посетовал на слабую реализацию голевых моментов.

– Интересный матч сегодня получился. Мы создали множество голевых моментов, но, к сожалению, их не реализовали. Проиграли в серии пенальти.

– Чувствуете прогресс в игре, в действиях футболистов? Команда очень уверенно смотрелась с трибуны.

– Главное, чтобы она уверенно смотрелась в игре 8-го марта.

– Какие задачи будете преследовать в заключительном матче: выпустите экспериментальный состав или будете бороться до конца за более высокие места в турнире?

– Определим, каким будет состав в последнем матче в зависимости от состояния футболистов. Как обычно, будем ставить задачу победить.

ФК "Кубань"
Теги: Кубань Зенит-2
Сегодня, 16:11
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