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Виталий Дьяков внесен в заявку московского "Динамо"

Защитник Виталий Дьяков официально внесен в заявку московского "Динамо", сообщает Sportbox.

Первую половину сезона 28-летний игрок провел в аренде в "Томи", сыграв 14 матчей и забив 1 мяч. Бело-голубые были не против того, чтобы Дьяков и весной на аналогичных условиях выступал в РФПЛ. Защитник, в частности, побывал на сборе "Анжи", но клубы между собой так и не договорились.
Теги: Дьяков Динамо
Сегодня, 23:14
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