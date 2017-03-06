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НЕзабитый пенальти, НЕнужное удаление и НЕнакрытый удар Канунникова - "Анжи" показал, как НЕ победить
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Александр Григорян: постараемся с теми игроками, которые есть, добиться максимального результата
Александр Григорян: постараемся с теми игроками, которые есть, добиться максимального результата
Тажутдин Качукаев: игроки из Бельгии и Голландии в "Химки" не поехали
Генеральный директор "Химок" Тажутдин Качукаев рассказал, что перед подмосковным клубом стоит задача финишировать в первенстве ФНЛ в первой пятерке, а также подвел итоги трансферной кампании.
"Возобновления турнира ждем с хорошим настроением, но при этом и с настороженностью — все-таки пауза в 2,5 месяца. Волнение присутствует. Задача как была, так и остается — войти в пятерку. Также хотим обратить на себя внимание клубов РФПЛ в рамках трансферной деятельности. Селекция? Мы подписали двух легионеров — шведа Чатовича и норвежца Нильсена, который, правда, получил на сборе травму и два тура пропустит. Кроме того, взяли трех ребят из своей молодежной команды. Вели переговоры с футболистами из элитных лиг Польши и Венгрии, а также из вторых дивизионов чемпионатов Голландии и Бельгии, но, к сожалению, с ними не получилось, в том числе по финансовым причинам. Плюс люди хотят выступать в более статусных лигах. Тем не менее костяк мы сохранили, будем стараться уже в весенних турах показывать атакующий зрелищный футбол", - цитирует Качукаева "Матч ТВ".
"Возобновления турнира ждем с хорошим настроением, но при этом и с настороженностью — все-таки пауза в 2,5 месяца. Волнение присутствует. Задача как была, так и остается — войти в пятерку. Также хотим обратить на себя внимание клубов РФПЛ в рамках трансферной деятельности. Селекция? Мы подписали двух легионеров — шведа Чатовича и норвежца Нильсена, который, правда, получил на сборе травму и два тура пропустит. Кроме того, взяли трех ребят из своей молодежной команды. Вели переговоры с футболистами из элитных лиг Польши и Венгрии, а также из вторых дивизионов чемпионатов Голландии и Бельгии, но, к сожалению, с ними не получилось, в том числе по финансовым причинам. Плюс люди хотят выступать в более статусных лигах. Тем не менее костяк мы сохранили, будем стараться уже в весенних турах показывать атакующий зрелищный футбол", - цитирует Качукаева "Матч ТВ".
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