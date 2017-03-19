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Кирилл Панченко: сегодня никто не хотел уступать, поэтому было много борьбы

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко прокомментировал ничью своей команды в матче против "Спартака-2" (1:1).

"Спартак-2" организованная команда, поэтому игра получилась хорошая. Моментов было много и у нас, и у них, но многое мы не смогли реализовать, работаем над этим на тренировках. Сегодня никто не хотел уступать, поэтому было много борьбы. Жаль, что в конце пропустили со стандарта, особенно учитывая, что они играли вдесятером", - цитирует Панченко ТАСС.
Теги: Панченко Динамо Спартак-2
Сегодня, 20:21
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