Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:10
Валерий Масалитин: настораживает, что ЦСКА регулярно выдает хороший первый тайм, но потом проваливает второй (1)
Валерий Масалитин: настораживает, что ЦСКА регулярно выдает хороший первый тайм, но потом проваливает второй (1)
18:29
Тенденции продолжаются
Тенденции продолжаются
18:22
"Краснодар" поделил очки с "Уфой" (16)
"Краснодар" поделил очки с "Уфой" (16)
17:00
Георгий Зотов: не сказал бы, что "Ростов" прямо более мастеровитая команда. Калачёв? Ничего особенного
Георгий Зотов: не сказал бы, что "Ростов" прямо более мастеровитая команда. Калачёв? Ничего особенного
15:56
Еврокубковое похмелье (3)
Еврокубковое похмелье (3)
Юрий Калитвинцев: во втором тайме специально отдали инициативу
Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев прокомментировал ничью своей команды в матче против "Спартака-2" (1:1).
"Игра зарядила меня эмоциями. Получился больше юношеский футбол в первом тайме, хоть у нас команда и постарше. Больше эмоций у футболистов было, чем разума. Во втором тайме уже игра была похожа на футбол, мы специально отдали инициативу. Почему пропустили пока не могу сказать, надо хладнокровно посмотреть момент", - цитирует Калитвинцева ТАСС.
"Игра зарядила меня эмоциями. Получился больше юношеский футбол в первом тайме, хоть у нас команда и постарше. Больше эмоций у футболистов было, чем разума. Во втором тайме уже игра была похожа на футбол, мы специально отдали инициативу. Почему пропустили пока не могу сказать, надо хладнокровно посмотреть момент", - цитирует Калитвинцева ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.