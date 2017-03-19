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Юрий Калитвинцев: во втором тайме специально отдали инициативу

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев прокомментировал ничью своей команды в матче против "Спартака-2" (1:1).

"Игра зарядила меня эмоциями. Получился больше юношеский футбол в первом тайме, хоть у нас команда и постарше. Больше эмоций у футболистов было, чем разума. Во втором тайме уже игра была похожа на футбол, мы специально отдали инициативу. Почему пропустили пока не могу сказать, надо хладнокровно посмотреть момент", - цитирует Калитвинцева ТАСС.
Теги: Калитвинцев Спартак-2 Динамо
Сегодня, 20:32
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