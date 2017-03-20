Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Александр Сапета выбыл на четыре недели из-за травмы

Полузащитник "Динамо" Александр Сапета пропустит около четырех недель из-за травмы икроножной мышцы, которую он получил в игре 27-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) со "Спартаком-2", передает ТАСС.

"У Сапеты травма икроножной мышцы. Завтра будет сделано повторное обследование, которое определит точные сроки восстановления. Предварительно полузащитник пропустит четыре недели", - сообщили в пресс-службе "Динамо".
Теги: Сапета Динамо
Сегодня, 19:26
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.