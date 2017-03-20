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Александр Сапета выбыл на четыре недели из-за травмы
Полузащитник "Динамо" Александр Сапета пропустит около четырех недель из-за травмы икроножной мышцы, которую он получил в игре 27-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) со "Спартаком-2", передает ТАСС.
"У Сапеты травма икроножной мышцы. Завтра будет сделано повторное обследование, которое определит точные сроки восстановления. Предварительно полузащитник пропустит четыре недели", - сообщили в пресс-службе "Динамо".
"У Сапеты травма икроножной мышцы. Завтра будет сделано повторное обследование, которое определит точные сроки восстановления. Предварительно полузащитник пропустит четыре недели", - сообщили в пресс-службе "Динамо".
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