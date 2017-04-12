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Геннадий Крапивка: "Кубань" будет выплачивать все долги, потому что это святое

Генеральный директор "Кубани" Геннадий Крапивка прокомментировал слова агента бывшего наставника желто-зеленых Дана Петреску Николая Пырнэу о том, что краснодарцы до сих пор не рассчиталась по долгам.

"Какая-то недостоверная информация. "Кубань" будет выплачивать все долги, но мы не говорили, что 10 апреля все долги будут погашены. Это Пырнэу ставит сроки, видимо, сам себе. А "Кубань" будет выплачивать долги, потому что выплата долгов - это святое", - цитирует Крапивку ТАСС..
Теги: Крапивка Петреску Кубань
Сегодня, 01:30
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