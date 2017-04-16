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Сергей Прядкин: "Динамо"? Я рад, что клуб с такими великими традициями вернулся в РФПЛ
РФПЛ с радостью воспринимает возвращение в чемпионат московского "Динамо", учитывая славные традиции и крепкое финансирование клуба, заявил президент лиги Сергей Прядкин.
В среду "Динамо" досрочно обеспечило себе одно из двух первых мест по итогам первенств Футбольной национальной лиги (ФНЛ), что дает право на участие в премьер-лиге в следующем сезоне.
"Это здорово, я рад, что клуб с такими великими традициями вернулся, клуб, у которого достаточно крепкий спонсор. Я всегда говорил - нам необходимы клубы со стабильным финансовым обеспечением, и "Динамо" - один из таких клубов. Более того, этот клуб ковал славную историю советского и российского футбола. Поздравляю динамовцев с возвращением в РФПЛ и желаю им удачного выступления", - цитирует Прядкина ТАСС.
В среду "Динамо" досрочно обеспечило себе одно из двух первых мест по итогам первенств Футбольной национальной лиги (ФНЛ), что дает право на участие в премьер-лиге в следующем сезоне.
"Это здорово, я рад, что клуб с такими великими традициями вернулся, клуб, у которого достаточно крепкий спонсор. Я всегда говорил - нам необходимы клубы со стабильным финансовым обеспечением, и "Динамо" - один из таких клубов. Более того, этот клуб ковал славную историю советского и российского футбола. Поздравляю динамовцев с возвращением в РФПЛ и желаю им удачного выступления", - цитирует Прядкина ТАСС.
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