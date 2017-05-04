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Леонид Калошин: поведение Смирнова рассмотрит судейский комитет РФС

Делегат УЕФА Леонид Калошин рассказал, кто будет рассматривать эпизод с поведением Сергея Смирнова в эпизоде с удалением форварда "Армавира" Андрея Мязина.

"Все материалы по делу о конфликте между Мязиным и арбитром Смирновым будут переданы или уже переданы в дисциплинарную комиссию судейского комитета РФС. Соответственно она и будет принимать решение касаемое поведения судьи в конкретном эпизоде и матче. Я сейчас ничего не хочу говорить по этому эпизоду. У нас есть специальный комитет, который должен рассмотреть всё это. Поэтому считаю не этично давать какие-либо комментарии. После принятия решение уже можно будет подробно обсудить", - цитирует Калошина "Спорт FM".
Вчера, 23:25
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