"У ЦСКА нет какого-то единства. Может, дело в руководстве? Непонятно кто и за что отвечает. Ощущение, что всех устраивает быть на шестом-седьмом месте. Хотя еще совсем недавно они были наверху. Странно. у Игнашевича мотивации было в сто раз больше, чем у ЦСКА. "Балтике" надо спасаться, а этим без разницы", - поделился Овчинников.
Московские "армейцы" уступили в матче 26-го тура РПЛ калининградской "Балтике", которая борется за сохранение прописки в элитном дивизионе. Подопечные Сергея Игнашевича отправили в ворота ЦСКА три гола, а в ответ получили лишь один - в компенсированное ко второму тайму время.
За четыре тура до конца чемпионата ЦСКА располагается на 8-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда Владимира Федотова набрала в 26-ти матчах 38 очков. В рамках 27-го тура ЦСКА примет на своем поле казанский "Рубин". Матч состоится в понедельник 6-го мая.
Источник: "РБ Спорт"
Овчинников: у ЦСКА нет единства. Ощущение, что всех устраивает быть на шестом-седьмом месте
Экс-наставник нижегородского "Локомотива" Валерий Овчинников прокомментировал выступления ЦСКА в весенней части РПЛ.
Фото: официальный сайт ЦСКА